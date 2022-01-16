В Україні за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 2 359 людей, 88 померли

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 6 379 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 2 359 людей, 88 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 15 січня в Україні зафіксовано 6 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 503, медпрацівників – 92); 39 769 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 13 046 осіб, другу дозу – 18 760 осіб, додаткову дозу отримали 214 осіб, бустерну дозу – 7 752 особи. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 957 осіб; летальних випадків – 88; одужало – 2 359 осіб", - сказано в повідомленні в Telegram-каналі.

На день раніше, 15 січня за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання Сovid-19, 14 січня виявили 10 476 нових випадків захворювання СOVID-19, 13 січня за добу виявили 10 046 нових випадків захворювання СOVID-19, 12 січня за добу виявили 7 117 нових випадків захворювання СOVID-19, 11 січня за добу виявили 5 429 нових випадків захворювання СOVID-19, 10 січня за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 754 458 осіб; одужало – 3 553 642 особи; летальних випадків - 98 283.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 985 043 особи, з них отримали першу дозу – 14 985 041 особа, отримали дві дози – 14 259 590 осіб, отримали додаткову дозу – 9 512 осіб, бустерну дозу – 94 948 осіб. Загалом проведено 29 349 091 щеплення.