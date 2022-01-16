Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водію за завдання тяжких травм перехожому

Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водієві, який тяжко травмував перехожого напередодні, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні, 15 січня, Дніпровський районний суд столиці обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення грошової застави у розмірі 992 тисячі гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що у п'ятницю на вул. Андрія Аболмасова водій автомобіля "Тойота" на зауваження перехожого з приводу неправильного паркування авто накинувся на чоловіка з кулаками. За фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу.

Наразі 44-річний постраждалий перебуває у лікарні. Правоохоронці затримали 24-річного уродженця Київщини у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру.