Російські найманці на Донбасі від початку доби не порушували режим тиші

З початку цієї доби, 15 січня, російські найманці у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі не порушували режим припинення вогню, повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відображення та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначається в повідомленні.