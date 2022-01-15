Події

19:04 15.01.2022

У предстоятеля ПЦУ Епіфанія діагностували Covid-19

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У предстоятеля ПЦУ Епіфанія діагностували Covid-19

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заразився коронавірусом, повідомляє пресслужба ПЦУ.

"15 січня 2022 р. вдень Блаженніший Митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Епіфаній пройшов повний курс вакцинації у 2021р.

Водночас, він перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні і протягом наступного тижня не звершуватиме богослужінь та не прийматиме відвідувачів.

 

Теги: #епіфаній #пцу #коронавірус
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