У предстоятеля ПЦУ Епіфанія діагностували Covid-19

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заразився коронавірусом, повідомляє пресслужба ПЦУ.

"15 січня 2022 р. вдень Блаженніший Митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Епіфаній пройшов повний курс вакцинації у 2021р.

Водночас, він перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні і протягом наступного тижня не звершуватиме богослужінь та не прийматиме відвідувачів.