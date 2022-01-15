Події

11:51 15.01.2022

У Харкові усувають наслідки негоди

2 хв читати
У Харкові усувають наслідки негоди

У Харкові комунальні служби усувають наслідки сильного вітру (пориви сягали 30 м/с), що обрушився на місто в ніч на суботу.

"Наразі ліквідацією наслідків негоди займаються 1 тис. 351 дворовий робітник, задіяно 68 одиниць спецтехніки", - повідомляє прес-служба Харківської міськради.

За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства міськради, внаслідок негоди в місті впали 17 дерев і близько 150 гілок, зокрема 44 великі. Також було пошкоджено покрівлі та парапети 38 житлових будинків. За інформацією Департаменту інфраструктури міськради, внаслідок урагану на контактну мережу впало три дерева, також упали плафони двох світлофорів. У мерії обіцяють, що всі дерева й гілки, які впали, буде розпиляно та вивезено в найкоротші терміни.

За інформацією прес-служби ГУ ДСНС у Харківській області, підрозділи ДСНС п'ять разів залучалися для надання допомоги комунальним службам для прибирання повалених вітром дерев контактних мереж трамвайних колій та знімання металевого листа, зірваного з даху багатоповерхівки. Також рятувальники розчищали в'їзд до пологового будинку на вул. Руставелі,12 від поваленого на проїжджу частину дерева. Загалом до ліквідації наслідків негоди було залучено шість одиниць техніки та 20 рятувальників.

Унаслідок сильних поривів вітру постраждало полотнище прапора України на флагштоку, встановленому на перетині Соборного узвозу та вул. Клочківській. Як повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко, прапор уже замінили на новий, і з ним "усе гаразд".

Крім того, міські служби продовжують розчищати вулиці Харкова від снігу та криги. За інформацією КП "Доррембуд", уночі на вулицях міста працювали 67 одиниць техніки. За минулу ніч на дороги було висипано 373 куб.м піщано-сольової суміші та 211 т солі. Наразі в чергуванні перебувають 72 автомобілі.

У суботу, за прогнозами, також очікуються сильні пориви вітру. У ДСНС просять жителів Харкова та області по можливості залишатися вдома й не виходити на вулицю без крайньої потреби, а тих, хто вийшов із дому, - триматися подалі від великих дерев і не паркувати під ними автомобілі.

Теги: #погода #харків
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 15.01.2022
В Україні внаслідок негоди залишилися без електрики майже 1,5 тис. населених пунктів - ДСНС

В Україні внаслідок негоди залишилися без електрики майже 1,5 тис. населених пунктів - ДСНС

12:39 15.01.2022
В Україні найближчої доби прогнозують слабкі морози, без опадів

В Україні найближчої доби прогнозують слабкі морози, без опадів

11:07 15.01.2022
Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах у суботу

Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах у суботу

12:47 14.01.2022
У Харкові за добу "мінували" 234 об'єкти - поліція

У Харкові за добу "мінували" 234 об'єкти - поліція

12:19 14.01.2022
В Україні очікується вітряна погода, місцями мокрий сніг

В Україні очікується вітряна погода, місцями мокрий сніг

19:06 13.01.2022
Суд продовжив тримання під вартою обвинувачуваних у пожежі в харківському нелегальному будинку престарілих

Суд продовжив тримання під вартою обвинувачуваних у пожежі в харківському нелегальному будинку престарілих

13:20 13.01.2022
Майбутнє потепління в Україні супроводжуватиметься сильним вітром та опадами

Майбутнє потепління в Україні супроводжуватиметься сильним вітром та опадами

12:52 13.01.2022
Прогноз погоди на вихідні 15–16 січня

Прогноз погоди на вихідні 15–16 січня

13:04 12.01.2022
В Україні очікується незначне потепління, місцями - мокрий сніг із дощем

В Україні очікується незначне потепління, місцями - мокрий сніг із дощем

10:43 12.01.2022
У вестибюлі на станції метро в центрі Харкова обвалилася стеля, ніхто не постраждав

У вестибюлі на станції метро в центрі Харкова обвалилася стеля, ніхто не постраждав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Під час сходження на Говерлу загинув турист, двоє травмувалися - ДСНС

В окупованій Горлівці відбувається витік аміаку з доставлених російськими військами ємностей - ГУР МО України

ЦВК заявила про неможливість проведення місцевих виборів у низці громад Донецької та Луганської областей

В Україні внаслідок негоди залишилися без електрики майже 1,5 тис. населених пунктів - ДСНС

Порошенко прибуває в Україну з Варшави о 9.10 ранку понеділка

ОСТАННЄ

У Закарпатській області внаслідок ДТП постраждали 7 людей, зокрема троє дітей - ДСНС

Під час сходження на Говерлу загинув турист, двоє травмувалися - ДСНС

Українські полярники відкопують станцію "Академік Вернадський" після снігопадів

Наступна сесія ПАРЄ в січні відбудеться в гібридному форматі - нардеп Гончаренко

В окупованій Горлівці відбувається витік аміаку з доставлених російськими військами ємностей - ГУР МО України

Глава МЗС Канади відвідає Україну наступного тижня

ЦВК заявила про неможливість проведення місцевих виборів у низці громад Донецької та Луганської областей

Півмільйона французів можуть залишитися без санітарних перепусток через не зроблене вчасно бустерне щеплення

У Казахстані затримано ексзаступника міністра енергетики та кількох осіб, причетних до підвищення цін на газ, що спричинило заворушення в країні

У 2021 році в Україні народилося понад 273 тис. дітей і було укладено 214 тис. шлюбів – Мін'юст

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА