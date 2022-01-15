У Харкові усувають наслідки негоди

У Харкові комунальні служби усувають наслідки сильного вітру (пориви сягали 30 м/с), що обрушився на місто в ніч на суботу.

"Наразі ліквідацією наслідків негоди займаються 1 тис. 351 дворовий робітник, задіяно 68 одиниць спецтехніки", - повідомляє прес-служба Харківської міськради.

За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства міськради, внаслідок негоди в місті впали 17 дерев і близько 150 гілок, зокрема 44 великі. Також було пошкоджено покрівлі та парапети 38 житлових будинків. За інформацією Департаменту інфраструктури міськради, внаслідок урагану на контактну мережу впало три дерева, також упали плафони двох світлофорів. У мерії обіцяють, що всі дерева й гілки, які впали, буде розпиляно та вивезено в найкоротші терміни.

За інформацією прес-служби ГУ ДСНС у Харківській області, підрозділи ДСНС п'ять разів залучалися для надання допомоги комунальним службам для прибирання повалених вітром дерев контактних мереж трамвайних колій та знімання металевого листа, зірваного з даху багатоповерхівки. Також рятувальники розчищали в'їзд до пологового будинку на вул. Руставелі,12 від поваленого на проїжджу частину дерева. Загалом до ліквідації наслідків негоди було залучено шість одиниць техніки та 20 рятувальників.

Унаслідок сильних поривів вітру постраждало полотнище прапора України на флагштоку, встановленому на перетині Соборного узвозу та вул. Клочківській. Як повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко, прапор уже замінили на новий, і з ним "усе гаразд".

Крім того, міські служби продовжують розчищати вулиці Харкова від снігу та криги. За інформацією КП "Доррембуд", уночі на вулицях міста працювали 67 одиниць техніки. За минулу ніч на дороги було висипано 373 куб.м піщано-сольової суміші та 211 т солі. Наразі в чергуванні перебувають 72 автомобілі.

У суботу, за прогнозами, також очікуються сильні пориви вітру. У ДСНС просять жителів Харкова та області по можливості залишатися вдома й не виходити на вулицю без крайньої потреби, а тих, хто вийшов із дому, - триматися подалі від великих дерев і не паркувати під ними автомобілі.