Події

08:23 15.01.2022

В Україні за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужало 6 172 людини, 127 померли

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В Україні за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужало 6 172 людини, 127 померли

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 10 569 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 6 172 людини, 127 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 14 січня в Україні зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 727, медпрацівників – 229); 90 817 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127 людей, додаткову дозу отримали 659 осіб, бустерну дозу – 16 533. Також за минулу добу госпіталізовано - 1 682 людини; летальних випадків - 127; одужали – 6 172 людини", - сказано у повідомленні у Telegram-каналі.

Днем раніше, 14 січня виявили 10 476 нових випадків захворювання СOVID-19, 13 січня - 10 046 нових випадків захворювання СOVID-19, 12 січня за добу виявили 7 117 нових випадків захворювання СOVID-19, 11 січня за добу виявили 5 429 нових випадків захворювання СOVID-19, 10 січня за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання СOVID-19, 9 січня за добу виявили 2 810 нових випадків захворювання СOVID-19, 8 січня виявили 3 195 нових випадків захворювання СOVID-19, 7 січня за добу виявили 7 177 нових випадків захворювання на СOVID-19, 6 січня за добу виявили 6 632 нові випадки захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 748 079 осіб; одужало – 3 551 283 особи; летальних випадків - 98 195.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 осіб, з них отримали першу дозу – 14 971 998 осіб, отримали дві дози – 14 240 830 осіб, отримали додаткову дозу – 8 639 осіб, бустерну дозу – 87 196 осіб. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.

 

 

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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