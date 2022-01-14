Зеленський затвердив звіт РНБО за результатами огляду безпеки та цивільного захисту - указ

Президент України Володимир Зеленський запровадив у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) від 30 грудня 2021 року "Про звіт за результатами проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту".

Відповідний указ №11/2022 від 14 січня опублікований на сайті глави держави та набирає чинності з дня опублікування.

Як зазначається у тексті рішення РНБО, звіт було затверджено після розгляду звіту Міністерства внутрішніх справ за результатами проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту, попередньо схваленого Кабінетом Міністрів України.