У ДБР сподіваються, що Порошенко повернеться в Україну та прийде до суду для обрання йому запобіжного заходу

У Державному бюро розслідувань (ДБР) розраховують, що п'ятий президент України Петро Порошенко, якому оголошено підозру у справі про незаконні постачання вугілля з окупованої території, в понеділок повернеться в Україну та прибуде до суду для обрання йому запобіжного заходу.

"Сьогодні органи слідства очікують повернення Петра Порошенка для проведення відповідних процесуальних дій. Нагадуємо, що, згідно з законом, отримання повідомлення про підозру означає також необхідність обрання запобіжного заходу. Сподіваємося, що таке засідання відбудеться в понеділок, підозрюваний прибуде до суду, як сам анонсував, і всі процесуальні норми буде дотримано так, як це передбачає законодавство", - сказала на брифінгу в п'ятницю в Києві радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.

За словами Сап'ян, вона не має докладної інформації про судове засідання, зокрема час початку слухання. Радниця з комунікацій також не уточнила, про який запобіжний захід обвинувачення проситиме суд.

"Коли буде засідання, тоді й дізнаємося, з чим саме звернулася сторона обвинувачення (про який запобіжний захід ідеться в клопотанні, поданому до суду – ІФ)", - сказала вона.

Сап'ян нагадала, що 17 грудня 2021 року слідчі ДБР намагалися вручити Порошенку повістку про виклик для проведення слідчих дій, але він це проігнорував.

"Того самого дня, 17 грудня, о 19:04, за кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик, народний депутат Петро Порошенко придбав квиток до Стамбула та покинув межі України. Відповідно, заяви адвокатів про те, що це була заздалегідь спланована поїздка, не відповідають дійсності", - зазначила радниця з комунікацій.

20 грудня, за її словами, Порошенку було повідомлено про підозру. Після цього, як наголосила Сап'ян, із боку захисту почали лунати заяви, "які мали на меті надати цьому провадженню політичного забарвлення".

"ДБР займається злочинами, а не політикою... Оскільки народний депутат ухилився від виконання покладених на нього процесуальних обов'язків, слідчий за погодженням з в. о. генпрокурора звернувся до Печерського райсуду Києва з відповідним клопотанням щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. У зв'язку з тим, що нардеп ухилився від явки до суду, зазначене клопотання досі не розглянуто слідчим суддею", - пояснила Сап'ян.

Радниця з комунікацій додала, що ухилення Порошенка від процесуальних дій та від явки до суду "може розцінюватися як один із ризиків, що надасть підстави слідчому судді для постановлення рішення про застосування більш суворого запобіжного заходу".

За словами Сап'ян, сторона захисту "намагається перевести процес у політичну площину та маніпулювати суспільною думкою". "Закликаємо захист діяти виключно в процесуальній площині", - підсумувала радниця з комунікацій ДБР.

"ДБР сподівається, що Петро Порошенко – відповідальний політик та відповідальний громадянин, і він виконає всі процесуальні обов'язки та самостійно прибуде на засідання суду", - резюмувала Сап'ян.

Як повідомлялося, адвокати Порошенка звернулися до Печерського суду з вимогою призначити судове засідання щодо застосування до їхнього підзахисного запобіжного заходу на день його повернення в Україну, 17 січня. Адвокат Ілля Новіков нагадав, що політик 17 січня повертається до Києва, прилітає до аеропорту "Жуляни" ім. Сікорського, і його мають намір зустрічати "багато людей".

20 грудня 2021 року ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко, який перебуває у відрядженні до ЄС, 6 січня заявив, що повернеться в Україну 17 січня. Того самого дня Печерський райсуд Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка, яке згідно з державними реєстрами належить йому на праві власності, зокрема, це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.