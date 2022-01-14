Події

08:22 14.01.2022

В Україні за добу виявили 10 476 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 7 285 осіб, 140 померли

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В Україні за добу виявили 10 476 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 7 285 осіб, 140 померли

В Україні станом на ранок п'ятниці зафіксовано 10 476 нових випадків захворювання COVID-19, одужали 7 285 осіб, 140 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 663, медпрацівників - 241); 92 835 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу - 45 465 осіб, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу - 14 485 осіб. Також за минулу добу госпіталізовано 1 656 осіб; летальних випадків - 140; одужали 7 285 осіб", - зазначено в повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 13 січня, за добу виявили 10 046 нових випадків захворювання СOVID-19, 12 січня - 7 117 нових випадків, 11 січня за добу зафіксовано 5 429 випадків СOVID-19, 10 січня за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання СOVID-19, 9 січня - 2 810 нових випадків, 8 січня - 3 195 нових випадків, 7 січня за добу зафіксовано 7 177 випадків, 6 січня за добу виявили 6 632 нових випадків захворювання коронавірусом.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 737 510 людей; одужали 3 545 111 людей; летальних випадків - 98 068.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу 14 941 500 осіб, дві дози - 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу - 8 639 осіб, бустерну дозу - 70 663 людини. Загалом зроблено 29 218 505 щеплень.

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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