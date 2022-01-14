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08:09 14.01.2022

Верховний суд США заблокував вимогу про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 співробітників великих компаній

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Верховний суд США заблокував вимогу про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 співробітників великих компаній

Верховний суд у США в четвер заблокував вимогу президента Джо Байдена про обов'язкову вакцинацію та тестування, співробітників великих підприємств, але дозволив вакцинацію для певних працівників сфери охорони здоров'я, повідомляють американські ЗМІ.

Верховний суд заблокував вимогу адміністрації США про обов'язкову вакцинацію працівників підприємств зі 100 співробітниками та більше чи потребу їм щотижня здавати ПЛР-тест.

Судді стверджують, що Управління з охорони праці (OSHA) не мало повноважень видавати правило, яке стосується понад 80 млн працівників.

"Хоча Конгрес, безперечно, надав OSHA повноваження регулювати ризики, пов'язані з роботою, він не надав цьому агентству повноважень регулювати громадську охорону здоров'я у ширшому сенсі. Вимога вакцинації 84 млн американців, відібраних просто тому, що вони працюють у компаніях з більш ніж 100 співробітників , безумовно, належить до останньої категорії", - йдеться у опублікованому Верховним судом рішенні.

Верховний суд також у четвер підтримав мандат на вакцинацію для медичних працівників у установах, які фінансуються з федерального бюджету.

Тим часом президент США Джо Байден заявив, що розчарований рішенням суду про обов'язкову вакцинацію співробітників великих компаній.

"Я розчарований тим, що Верховний суд вирішив заблокувати вимоги здорового глузду щодо порятунку життя співробітників великих підприємств, які були засновані як на науці, так і на законі", - цитують заяву Байдена ЗМІ.

"Цей надзвичайний стандарт дозволяв роботодавцям вимагати вакцинації або дозволяти працівникам відмовлятися від вакцинації за умови, що вони проходили тестування раз на тиждень і носили маску на роботі", - наголосив Байден.

Президент пообіцяв чинити тиск на компанії, щоб вони добровільно створили власні вимоги до вакцин або тестів.

"Я закликаю лідерів бізнесу негайно приєднатися до тих, хто вже зробив крок уперед, включно з третиною компаній зі списку Fortune 100, та запровадити вимоги до вакцинації для захисту своїх працівників, клієнтів і спільнот", - додав Байден.

Тим часом, прессекретар Білого дому Джен Псакі у четвер назвала рішення щодо обов'язкової вакцинації медичних працівників "хорошими новинами".

"Вимоги до медичних працівників, які підлягають вакцинації, врятують життя пацієнтів, а також життя лікарів, медсестер та інших осіб, які працюють у медичних закладах", - сказала вона під час брифінгу.

 

 

Теги: #сша #вакцинація #суд #коронавірус
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