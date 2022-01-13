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19:06 13.01.2022

Суд продовжив тримання під вартою обвинувачуваних у пожежі в харківському нелегальному будинку престарілих

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Суд продовжив тримання під вартою обвинувачуваних у пожежі в харківському нелегальному будинку престарілих

Ленінський райсуд Харкова на засіданні в четвер продовжив термін тримання під вартою чотирьом обвинувачуваним у пожежі з численними жертвами в нелегальному будинку престарілих "Золотий час" (ч.2 ст. 270 КК України).

"Усім чотирьом обвинувачуваним продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 днів", - повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Як повідомлялося, 21 січня 2021 року в Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок престарілих, виникла пожежа на другому поверсі. На момент пожежі в будинку перебували 33 людини, 15 із них загинули.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) КК України.

Того самого дня затримали власника домоволодіння Славіка Акопяна, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендаря будинку В'ячеслава Кравченка та його дружину Ольгу - директорку приватного підприємства, яка фактично керувала установою. Також затримали адміністратора Ігоря Мирончука, котрий координував роботу пансіонату, але офіційно не був там працевлаштований.

22 січня 2021 року всім чотирьом було оголошено про підозру.

23 січня 2021 року Київський районний суд Харкова обрав усім чотирьом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави, який згодом продовжив.

15 червня 2021 року обвинувальний акт щодо підозрюваних було направлено до суду.

Теги: #пожежа #суд #харків
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