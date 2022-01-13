Події

13:19 13.01.2022

Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану в Києві 14 січня

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Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану в Києві 14 січня

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 14 січня, проведе зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який прибуде до України з робочим візитом, повідомляє пресслужба президента України.

Очікується, що Зеленський та Алієв виступлять із заявами в Маріїнському палаці.

Як повідомлялося, в середині грудня 2021 року Зеленський під час робочого візиту до Брюсселя провів зустріч із президентом Азербайджану Алієвим, під час якої було обговорено питання активізації двосторонньої співпраці між країнами.

Теги: #зеленський #зустріч #алієв
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