Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану в Києві 14 січня

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 14 січня, проведе зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який прибуде до України з робочим візитом, повідомляє пресслужба президента України.

Очікується, що Зеленський та Алієв виступлять із заявами в Маріїнському палаці.

Як повідомлялося, в середині грудня 2021 року Зеленський під час робочого візиту до Брюсселя провів зустріч із президентом Азербайджану Алієвим, під час якої було обговорено питання активізації двосторонньої співпраці між країнами.