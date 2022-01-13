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08:23 13.01.2022

В Україні за добу виявили 10 046 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 7 202 особи, 191 померла

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В Україні за добу виявили 10 046 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 7 202 особи, 191 померла

В Україні станом на ранок четверга зафіксовано 10 202 нових випадки захворювання на COVID-19, одужали 7 202 особи, 191 померла, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 12 січня в Україні: зафіксовано 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 590, медпрацівників – 255); 102 580 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 452 особи, другу дозу – 53 342 особи, додаткову дозу отримали 749 осіб, бустерну дозу – 15 037 осіб. Також минулої доби: госпіталізовано – 1 676 осіб; летальних наслідків – 191; одужали – 7 202 особи", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 12 січня, за добу виявили 7 117 нових випадків захворювання на СOVID-19, 11 січня за добу виявили 5 429 нових випадків захворювання на СOVID-19, 10 січня за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання на СOVID-19, 9 січня за добу виявили 2 810 нових випадків захворювання на СOVID-19, 8 січня виявили 3 195 нових випадків захворювання на СOVID-19, 7 січня за добу виявили 7 177 нових випадків захворювання на СOVID-19, 6 січня за добу виявили 6 632 нових випадки захворювання на СOVID-19, 5 січня виявили 4 571 новий випадок захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 3 727 034 особи; одужали – 3 537 826 осіб; летальних наслідків - 97 928.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 909 168 осіб, із них отримали першу дозу – 14 909 166 осіб, отримали дві дози – 14 152 238 осіб, отримали додаткову дозу – 8 088 осіб, бустерну дозу – 56 178 осіб. Загалом зроблено 29 125 670 щеплень.

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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