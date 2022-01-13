Єрмак і Салліван обговорили безпекову ситуацію навколо України

Голова офісу президента України Андрій Єрмак і радник президента США Джейк Салліван обговорили питання безпеки поблизу українських кордонів та наголосили на важливості продовження переговорів у "нормандському форматі".

"Продовжили регулярний діалог із Джейком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації. Наголосили на важливості продовження роботи формату N4 ("Нормандський формат" – ІФ)", - написав Єрмак у своєму Тwitter у середу ввечері.

Єрмак наголосив, що "цінить незмінну підтримку США".