США готові до подальших контактів з РФ, деякі її пропозиції неприйнятні, щодо інших можливий діалог - заступниця держсекретаря Шерман

США згодні на подальші контакти з РФ, але деякі з пропозицій Москви є неприйнятними для Вашингтона, щодо інших можливий діалог, заявила в середу перша заступниця державного секретаря США Венді Шерман.

"Ми сказали росіянам: деякі речі, які ви подаєте на розгляд, одразу приречені на провал. Ми не погодимося з тим, що НАТО не може розширюватися далі, ми не погодимося повернутися до 1997 року (до кордонів НАТО 1997 року - ІФ). Ми не погодимося, що все, що є в Європі, має піти з Європи. Але є багато, де ми можемо працювати разом", - сказала Шерман на прес-брифінгу за підсумками засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі в середу.

Зокрема, вона згадала зниження ризику конфліктів і режим контролю над озброєннями. "Ми сказали російській делегації, що готові обговорювати ці ідеї більш докладно в будь-який час", - додала заступниця держсекретаря.

При цьому вона зазначила, що США та їхні союзники по НАТО солідарні у відповіді на деякі основні російські пропозиції, "які просто не мають шансів на успіх". "Разом США і наші союзники по НАТО ясно заявили: ми не зачинимо дверей політики відкритих дверей НАТО - політики, яка завжди була центральною для НАТО як оборонного альянсу", - сказала Шерман.

Вона наголосила, що це є суверенним правом країни - прийти до НАТО і заявити про бажання приєднатися до альянсу.

Заступниця держсекретаря додала, що США готові до нових контактів з РФ.

Вона пообіцяла, що Вашингтон проаналізує контакти з РФ, що відбулися цього тижня. За словами Шерман, США при цьому координуватимуться і ділитимуться висновками з партнерами по НАТО, з ОБСЄ.