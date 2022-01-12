Денісова закликала міжнародні організації вжити заходів для надання допомоги українцеві Атаманчуку, якого незаконно тримають у Макіївці

Стан здоров'я 70-річного громадянина України Віталія Атаманчука, якого незаконно тримають у Макіївській виправній колонії №32, критичний і стрімко погіршується через перелом стегна, заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"4 вересня 2018 року пізно ввечері до будинку Атаманчуків у тимчасово окупованому Донецьку увірвалися люди у балаклавах та військовій формі без розпізнавальних знаків. Після обшуків Віталія разом з дружиною та сином вивезли до ізолятора тимчасового тримання м. Донецька, де піддавали катуванню та психологічному тиску. Через 30 діб жінку із сином відпустили, а Віталій до цього часу залишається у полоні", - написала Денісова у Facebook у середу.

Вона уточнила, що 7 жовтня 2019 року т.зв. Верховний суд ДНР незаконно засудив Віталія Атаманчука до 17 років в'язниці за нібито "шпигунство на користь України".

"У Макіївській виправній колонії №32 у березні 2021 року за невідомих обставин Віталій зламав стегно. Замість потрібної хірургічної операції йому наклали на три місяці фіксатор, внаслідок чого кістка неправильно зрослася. Тепер чоловік може пересуватися лише за допомогою "ходунків". У такому віці неправильне лікування перелому може призвести до летальних наслідків", - наголосила омбудсмен.

Денісова зазначила, що Віталій також має ішемічну хворобу серця і захворювання Бехтерєва, яке прогресує і в будь-який момент може спричинити параліч.

"Ліки, які дочка передає батькові, він вчасно не отримує", - заявила уповноважений.

Вона повідомила, що до Віталія Атаманчука, як і до інших незаконно утримуваних українців, окупаційна влада ОРДО не допускає представників міжнародних гуманітарних місій.

За словами омбудсмена, такі дії щодо громадянина України Віталія Атаманчука є порушеннями не лише українського законодавства, а й норм міжнародного права, зокрема Женевських Конвенцій 1949 року щодо правил ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основних свобод людини у 1950 році.

"Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Віталія Атаманчука, сприяти у забезпеченні їх кваліфікованою медичною допомогою. Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги. Враховуючи критичний стан здоров'я Віталія Атаманчука, наполягаю на його негайному звільненні", - підсумувала Денісова.