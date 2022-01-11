Події

10:13 11.01.2022

Білоруську опозиціонерку Колесникову відправили в колонію - правозахисники

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Білоруську опозиціонерку Колесникову відправили в колонію - правозахисники

Члена Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову етапували до колонії, повідомили в незареєстрованому в Білорусі правозахисному центрі "Весна" у вівторок.

"Політув'язнену Марію Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі правозахисного центру.

Раніше, в понеділок, повідомлялося про етапування із СІЗО до колонії у Вітебській області члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Максима Знака.

Колесникова та Знак, які є членами Координаційної ради білоруської опозиції, засуджені до 11 та 10 років позбавлення волі відповідно.

Колесникову затримали 8 вересня 2020 року на білорусько-українському кордоні. За версією прикордонного комітету Білорусі, разом із представниками опозиційної координаційної ради Іваном Кравцовим та Антоном Родненковим вона намагалася прорватися через кордон, і її виштовхнули із салону автомобіля. Кравцов та Родненков на пресконференції у Києві пізніше заявили, що Колесникова порвала свій паспорт та залишила автомобіль під час примусової депортації.

Колесниковій висунули обвинувачення в публічних закликах до дій, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці (ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу Білорусі), змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом (ч. 1 ст. 357 КК), а також створенні екстремістського формування та керівництві ним (ч. 1 ст. 361-1 КК).

Знака затримали 9 вересня 2020 року. Йому було пред'явлено обвинувачення в частині 3 ст. 361 (заклики до дій, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці Білорусі) Кримінального кодексу, ч. 1 ст. 357 (змова із метою захоплення державної влади неконституційним шляхом) та ч. 1 ст. 361-1 (створення екстремістського формування та керівництво ним).

Координаційну раду опозиції створили 18 серпня 2020 року прибічники кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської для транзиту влади. Білоруське керівництво заявило, що діяльність ради є антиконституційною та спрямована на захоплення влади.

Згідно із затвердженими ЦВК результатами президентських виборів 2020 року, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Тихановську – 10,12%. У країні понад півроку тривали масові акції протесту. Демонстранти вимагали відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів та проведення нових виборів.

Теги: #білорусь #колесникова
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