Події

07:25 11.01.2022

У США готові просуватися швидко в діалозі з РФ, але деякі теми вимагатимуть часу

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У США готові просуватися швидко в діалозі з РФ, але деякі теми вимагатимуть часу

У США готові підтримати прагнення Росії оперативно просуватися в обговоренні деяких питань, проте є теми, які потребують часу, повідомив у понеділок представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Російські офіційні особи заявили, що хочуть просуватися швидко, і США готові так діяти. Водночас переговори на такі складні теми, як контроль озброєнь, не можуть бути завершені протягом днів або навіть тижнів. Ми повинні дати дипломатії та діалогу час та простір, яких вони вимагають, щоб досягти прогресу в цих складних темах", - заявив Прайс. Він також зазначив, що у США готові продовжити дискусію на теми, які були позначені у понеділок, так скоро, наскільки це буде можливо.

Раніше у понеділок перший заступник держсекретаря Венді Шерман також заявила, що переговори з питань безпеки неможливо завершити за короткий термін.

У понеділок у Женеві делегації з Росії та США провели переговори з питань безпеки. Американську делегацію очолила Шерман, а російську – заступник глави МЗС Сергій Рябков.

Теги: #сша #діалог #росія
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