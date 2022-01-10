США домагаються відведення військ РФ від кордону з Україною на місця постійної дислокації або - транспарентності, якщо вони зараз проводять навчання

США вважають своїм завданням домогтися від Росії відведення військ, сконцентрованих на кордоні з Україною, до місць постійної дислокації, заявив у понеділок представник Держдепу Нед Прайс.

"Ми хочемо побачити їх повернення до своїх казарм. А якщо вони проводять навчання, то ми хотіли б транспарентності з цього питання", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

Так Прайс відповів на запитання журналіста, який бажав дізнатися, куди саме РФ, на думку Вашингтона, має відвести війська, щоб досягти деескалації поблизу України.