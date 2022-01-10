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19:19 10.01.2022

Рябков: Порядок денний засідання Росія-НАТО ще не погоджено

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Рябков: Порядок денний засідання Росія-НАТО ще не погоджено

Порядок денний засідання Росія-НАТО 12 січня в Брюсселі поки не погоджено, заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

"Треба подивитися, що відбуватиметься 12 січня за натовською лінією", - сказав він за підсумками переговорів у Женеві з представниками США щодо гарантій безпеки.

За словами заступника міністра, "стосовно роботи лінії Росія-НАТО, то засідань РРН (Рада Росія-НАТО - ІФ) не проводилося з 2019 року через неможливість для нас узгодити взаємоприйнятний порядок денний".

"Ми і зараз, як я розумію, якщо я не відстав від життя, їдемо до Брюсселя без погодженого порядку денного", - зазначив Рябков.

 

 

Теги: #переговори #росія #нато #порядок_денний
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