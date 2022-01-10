10 січня: Яке сьогодні свято

10 січня у світі відзначають День Ліги націй, День відкриття першої сесії Генеральної Асамблеї ООН, День своєрідних людей, у США – День гіркого шоколаду, День вдячності кімнатним рослинам, День наведення ладу на робочому столі. А ще День порятунку орлів та День устриці "Рокфеллер", День без глютину та День скорочення енергетичних витрат. У Казахстані – День Національної гвардії, а в Японії День повноліття та День номера "110". Сьогодні католицький день пам'яті святого Агафона, папи Римського, а у православних – День пам'яті 20 000 мучеників.

У цей день, в 49 році до н.е. Гай Юлій Цезар перетнув річку Рубікон і розпочав похід на Рим. Його виступ став початком громадянської війни, у якій загинула Римська республіка. Вираз "перейти Рубікон" став крилатим. У 1863 році в Лондоні відкрилася перша у світі лінія метро. У 1939 році було утворено Запорізьку, Кіровоградську та Сумську області УРСР. У 1992 році Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією, а у 1994 - у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО було ухвалено проект програми "Партнерство заради миру", до якої в 1998 році приєдналася й Україна.

День Ліги Націй

102 роки тому було створено Лігу Націй — першу міжнародну політичну організацію.

Вона була заснована в результаті Версальсько-Вашингтонської системи Версальської угоди. Цілі Ліги Націй включали: роззброєння, запобігання військовим діям, гарантування колективної безпеки, врегулювання суперечок між країнами шляхом дипломатичних переговорів, а також поліпшення якості життя на планеті.

Між 1920 і 1946 роком 63 країни стали членами Ліги Націй. Спочатку до неї увійшли 44 держави, 31 з них брала участь у 1-й світовій війні на боці Антанти, а 13 держав дотримувалися нейтралітету. США не ратифікували статут Ліги Націй і не увійшли до її членів, а Радянську Росію туди не запрошували.

Спочатку організація більш-менш справлялася із завданнями щодо запобігання конфліктам, контролю за дотриманням міжнародного права та підтримання миру. Криза організації припала на 1930-ті роки, а її пік - на середину передвоєнного десятиліття, коли один за одним відбувалися провали Ліги, яка виявилася не здатною впоратися з викликами тієї епохи.

Початком стала агресія Японії (держави-засновника Ліги) проти Китаю, що захопила в 1931 Маньчжурію, де в 1932 було створено маріонеткову державу Маньчжоу-Го, якій Ліга змогла протиставити лише "паперовий висновок" своєї спецкомісії. Японія відверто його проігнорувала, а в березні 1933 вийшла з Ліги. У жовтні того ж року вийшла Німеччина, яка посідала місце постійного члена Ради Ліги з 1926 року. Потім відбулося захоплення Італією (також країною-засновницею Ліги) держави-члена Ліги Ефіопії у 1935-1936 роках, якій Ліга Націй не змогла перешкодити. Слідом за Японією та Німеччиною у грудні 1937 року вийшла з Ліги Націй Італія.

Потім Німеччина в 1936 році порушила Версальську і Локарнську угоди (введення військ до Рейнської демілітаризованої зони), агресія Німеччини та Італії проти республіканської Іспанії того ж 1936 року, нова агресія Японії проти Китаю в 1937 році, аншлюс Австрії в 1936, Чехословаччини у 1938-1939 роках. Після цього процес загибелі організації набув незворотного характеру.

Лігу Націй ліквідували 18 квітня 1946 року. Її активи та зобов'язання були передані до ООН.

День відкриття першої сесії Генеральної Асамблеї ООН

10 січня 1946 року у Лондоні розпочала роботу перша сесія Генеральної Асамблеї ООН. Примітно, що ця дата співпадає з датою 26-ї річниці утворення Ліги Націй – всесвітнього руху за мир та співпрацю між націями – яка була заснована 10 січня 1920 року та розпущена 18 квітня 1946 року. Її активи та зобов'язання були передані до ООН.

Генеральна Асамблея ООН була заснована у 1945 році відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй. Із самого початку вона є головним дорадчим, директивним та представницьким органом Організації Об'єднаних Націй. Асамблея є форумом для багатостороннього обговорення загального спектра міжнародних проблем, про які йдеться у Статуті. Одна з головних ролей відводиться Генеральній Асамблеї у процесі встановлення та кодифікації міжнародного права.

На першій сесії Генеральної Асамблеї були присутні представники 51 держави. Нині до складу Генеральної Асамблеї входять 193 держави, які є членами Організації Об'єднаних Націй.

Церковні свята

Сьогодні, 10 січня, православна церква відзначає День пам'яті 20 000 мучеників, а за народним календарем святкують День домочадців або Різдвяний м'ясоїд.

Різдвяний м'ясоїд не належить до категорії великих свят, але й звичайним його теж не можна назвати. З 10 січня на столі наших пращурів з'являлися м'ясні страви. Ще на початку місяця вони забивали худобу, а значить, свіжого м'яса було достатньо.

У п'ятницю та середу люди продовжували постити: "М'ясне – в м'ясоїда, а пісному – своя черга".

Прикмети:

Густа паморозь або снігопад – до врожаю хліба.

Хмарне небо у цей день – до холодного та дощового літа.

Горобці весело цвірінькають - невдовзі потеплішає.

Іменини: Дорофей, Ігнатій, Симон Петро.