У Львівській області зіткнулися легковик і рейсовий автобус, госпіталізовані чотири людини

Унаслідок зіткнення рейсового автобуса і легкового автомобіля у Львівській області госпіталізовано чотири людини, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Львівській області.

За даними прес-служби, повідомлення про аварію поблизу села Новий Став Львівського району надійшло сьогодні о 09:33. На трасі Львів-Луцьк зіткнулися рейсовий автобус "Радехів-Львів" та легковий автомобіль "Мазда".

Унаслідок зіткнення постраждали водій і два пасажири "Мазди" - 39-річна жінка і 10-річний хлопчик. Всі вони з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню швидкої допомоги до Львова. Рятувальники застосовували гідравлічні ножиці, щоб звільнити постраждалих із деформованого автомобіля.

Також госпіталізований водій автобуса. Ще три пасажири дістали травм, проте після огляду медиків вони відмовилися від госпіталізації. Загалом на момент аварії в автобусі перебувало 8 пасажирів.

Для ліквідації наслідків ДТП залучали 10 осіб та 2 одиниці спецтехніки.