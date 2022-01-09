Миротворці ОДКБ виконують завдання у Нур-Султані та Алмати, заявили в Москві

Миротворчий контингент ОДКБ виконує завдання у районі столиці Казахстану – Нур-Султані, а також в Алмати, повідомив представник ОДКБ у суботу.

"Можна сказати, що вже всі контингенти всіх держав-членів ОДКБ благополучно прибули і розпочали виконання завдань. Вони здебільшого концентруються навколо столиці і в столиці Казахстану, і в найбільш небезпечному регіоні, який зазнав, як сказав президент Казахстану, фактично шести хвиль навал різних екстремістів - це Алмати", - сказав консультант управління політичної співпраці секретаріату ОДКБ Ігор Панарін в ефірі Youtube-каналу "Соловйов Live" у суботу.

"Насамперед, їх головна функція - охорона важливих державних об'єктів", - сказав Панарін про завдання миротворців.

Миротворці ОДКБ не братимуть участі в оперативно-бойових заходах силових структур Казахстану, повідомили у Міноборони РФ 7 січня.

"За домовленістю з казахстанською стороною військовослужбовці колективних миротворчих сил ОДКБ не залучаються до оперативно-бойових заходів місцевих правоохоронних органів та армійських підрозділів з наведення законності та правопорядку в країні", - заявили в Міноборони РФ.

"Підрозділи миротворчого контингенту виконують завдання щодо охорони життєво важливих об'єктів, аеродромів, ключових об'єктів соціальної інфраструктури", - заявили в Міноборони РФ.

Чисельність миротворчого контингенту ОДКБ у Казахстані - до 2,5 тис. осіб, за потреби її збільшать, повідомив "Інтерфаксу" 7 січня прес-секретар ОДКБ Володимир Зайнетдінов.

Керує діями миротворчих сил ОДКБ у Казахстані командувач Повітряно-десантними військами РФ генерал-полковник Андрій Сердюков.

За офіційними даними Міноборони РФ, до Казахстану до складу контингенту ОДКБ направлені підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ, 98-ї повітряно-десантної дивізії та 31-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ.

Чисельність російського контингенту офіційно не називається.

Міноборони Вірменії повідомило про відправку до Казахстану миротворчого підрозділу зі 100 військовослужбовців. У відомстві повідомили, що підрозділ ЗС Вірменії здійснюватиме виключно охорону стратегічних об'єктів.

Міноборони Білорусі повідомило, що направило до Казахстану миротворчу роту зі складу 103 повітряно-десантної Вітебської бригади сил спеціальних операцій.

Міноборони РФ у п'ятницю повідомило про перекидання до Казахстану російським військово-транспортним літаком підрозділу миротворчого контингенту Таджикистану.