Україна просить своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергобезпеки Європи - Зеленський

Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи S.3436 про введення санкцій проти "Північного потоку-2", заявив президент України Володимир Зеленський.

"Дякую сенаторам США Чаку Шумеру (Демократична партія) і Теду Крузу (Республіканська партія) за згоду поставити на голосування зупинення російського "Північного потоку-2". Україна просить всіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи S.3436", - написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter в суботу.