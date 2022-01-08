Події

12:05 08.01.2022

Україна просить своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергобезпеки Європи - Зеленський

1 хв читати
Україна просить своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергобезпеки Європи - Зеленський

Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи S.3436 про введення санкцій проти "Північного потоку-2", заявив президент України Володимир Зеленський.

"Дякую сенаторам США Чаку Шумеру (Демократична партія) і Теду Крузу (Республіканська партія) за згоду поставити на голосування зупинення російського "Північного потоку-2". Україна просить всіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи S.3436", - написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter в суботу.

Теги: #сша #зеленський #енергобезпека
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:06 08.01.2022
США мають намір прояснити, навіщо Казахстану знадобилася допомога сил ОДКБ

США мають намір прояснити, навіщо Казахстану знадобилася допомога сил ОДКБ

07:56 08.01.2022
США підготували пакет додаткової військової допомоги Україні, працюють над питанням постачання "Стінгерів"

США підготували пакет додаткової військової допомоги Україні, працюють над питанням постачання "Стінгерів"

07:26 08.01.2022
У НАТО є скептицизм щодо готовності РФ до деескалації ситуації за допомогою дипломатії

У НАТО є скептицизм щодо готовності РФ до деескалації ситуації за допомогою дипломатії

07:20 08.01.2022
США налаштовані на конкретні результати гарантій безпеки під час зустрічей з Росією

США налаштовані на конкретні результати гарантій безпеки під час зустрічей з Росією

21:30 07.01.2022
США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ

США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ

19:55 07.01.2022
Блінкен обговорив із Кулебою потенційну реакцію США на нарощування військових сил РФ поблизу українських кордонів

Блінкен обговорив із Кулебою потенційну реакцію США на нарощування військових сил РФ поблизу українських кордонів

19:05 07.01.2022
Заступник держсекретаря США обговорила Україну з генсеком ОБСЄ

Заступник держсекретаря США обговорила Україну з генсеком ОБСЄ

08:28 07.01.2022
США та Японія розширюватимуть оборонну співпрацю для протистояння Росії і Китаю

США та Японія розширюватимуть оборонну співпрацю для протистояння Росії і Китаю

07:32 07.01.2022
Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть єдність США та Європи, і не сприятимуть стримуванню Росії

Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть єдність США та Європи, і не сприятимуть стримуванню Росії

07:16 07.01.2022
США уважно стежать за ситуацією з відправкою миротворців ОДКБ до Казахстану

США уважно стежать за ситуацією з відправкою миротворців ОДКБ до Казахстану

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Два десятки людей загинули в автомобілях під час снігопаду в Пакистані

Російські найманці продовжують блокувати рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів на КПВВ на Донбасі

В Україні за добу виявили 3 195 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 1 942 особи, 76 померло

Будь-яка подальша агресія проти України матиме значні наслідки та високу ціну для РФ – генсек НАТО

Макрон розраховує найближчими днями провести телефонну розмову з Путіним

ОСТАННЄ

Два десятки людей загинули в автомобілях під час снігопаду в Пакистані

Прикордонники не пустили в Україну російського актора, що їхав зніматися

Посольство США вшанувало пам'ять жертв збитого два роки тому літака МАУ під Тегераном

Племінник Назарбаєва продовжує обіймати посаду першого заступника голови КНБ Казахстану

Опади очікуються найближчими днями по всій Україні

Під час протестів в Алмати загинув ізраїльський громадянин - МЗС

У Бельгії кількість заражень коронавірусом подвоїлася за тиждень

У Київській області рятувальники ліквідували пожежу в церкві

Токаєв вирішив оголосити 10 січня днем жалоби за загиблими у заворушеннях

США працюють над організацією передачі Україні ПЗРК Stinger

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА