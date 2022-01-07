Події

11:11 07.01.2022

Фахівці й техніка "Київавтодору" готові до погіршення погодних умов

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Фахівці й техніка "Київавтодору" готові до погіршення погодних умов

У Києві у вихідні очікуються снігопади, фахівці й техніка комунальної корпорації "Київавтодор" готові до погіршення погодних умов, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначено, що у столиці України з вечора четверга почали обробляти дороги, тротуари, велодоріжки протиожеледними засобами. "Першочергово реагенти використовують на підйомах і спусках, мостах і шляхопроводах, покритті з бруківки", - повідомила прес-служба.

Наразі задіяно 192 одиниці спецтехніки.

Загалом КК "Київавтодор" має 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

Теги: #спецтехніка #негода #київ
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