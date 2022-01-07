У Харкові виявлено тіло немовляти, поліція розпочала розслідування

Поліція встановлює обставини загибелі немовляти, тіло якого у пакеті було виявлено біля під'їзду багатоквартирного будинку на вул.Єсеніна у Харкові ввечері 6 січня.

"Для встановлення причини смерті дитини тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.117 (навмисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські здійснили поквартирний обхід житлових будинків, опитали місцевих жителів, встановили наявність камер відеоспостереження. За попередньою інформацією, мати немовляти - 22-річна іноземна студентка харківського вузу, яка живе в будинку, біля якого було знайдено тіло дитини. Наразі вона госпіталізована до лікарні. Причини госпіталізації студентки у поліції не уточнили.