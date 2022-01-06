Поблизу Житомира – масштабна ДТП, рух на Бердичів організовано в об'їзд

Дорожньо-транспортна пригода з постраждалими за участю п'яти автомобілів сталася в четвер біля с. Сінгури Житомирського району на автодорозі Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський, повідомляється на сторінці поліції Житомирської області у соцмережі Facebook.

Чотирисмугова дорога з'єднує Житомир із Бердичевом та Вінницею, рух нею ускладнений. "Дві смуги руху в напрямку м. Бердичева перекрито – об'їзд місця пригоди організовано через територію АЗС UPG. Рух транспортних засобів у напрямку Житомира здійснюється однією смугою", - розповіли в поліції.

Інспектори патрульної поліції забезпечують охорону місця дорожньо-транспортної пригоди та регулюють дорожній рух, слідчі оформляють матеріали ДТП.