Арешт накладено на рухоме та нерухоме майно Порошенка, власником якого він числиться у реєстрах, роз'яснили в Офісі генпрокурора

Суд наклав арешт на рухоме та нерухоме майно п'ятого президента України (2014-2019 рр.), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, а також на корпоративні права на різні суб'єкти господарювання, пояснюють в Офісі генерального прокурора, не уточнюючи при цьому списку цих суб'єктів.

На брифінгу в четвер у Києві, відповідаючи на запитання про те, на яке саме майно Порошенка накладено арешт і чи йдеться про телеканали та кондитерську фабрику, прокурор Офісу генпрокурора Юрій Бєлкін сказав: "Це цінне рухоме майно та нерухоме майно у вигляді квартир, машин, а також це корпоративні права на різні суб'єкти господарювання".

При цьому Бєлкін не уточнив, про які саме суб'єкти господарювання йдеться, наголосивши, що він не уповноважений озвучувати цей перелік. Прокурор Офісу генпрокурора наголосив, що йдеться про арешт майна, власником якого Порошенко є відповідно до реєстрів.

Бєлкін також звернув увагу на те, що арешт майна накладено у рамках розслідування кримінального провадження. Відповідно є певні терміни розслідування справи.

Відповідаючи на запитання щодо причин подання такого клопотання, прокурор сказав: "Ті статті Кримінального кодексу, за якими він (Порошенко - ІФ) підозрюється, передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна". Тому, за словами Бєлкіна, таке клопотання було подано до суду для забезпечення можливої конфіскації майна.

Як повідомлялося, 20 грудня ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко, який перебуває у відрядженні в ЄС, 6 січня заявив, що повернеться до України 17 січня.

Того самого дня Печерський районний суд м. Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка. Суддя, яка оголошувала ухвалу під час засідання, перерахувала все майно та активи п'ятого президента, на які накладається арешт. Серед них, зокрема, квартири у Вінниці та Києві, садиба у Козині, земельні ділянки, які належать Порошенку, акції Порошенка у низці приватних компаній. "Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим прокурором. Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено… в суді апеляційної інстанції", - наголосила суддя.

Вона додала, що оприлюднення повного тексту зазначеної ухвали призначено на 12:00 14 січня 2022 року.