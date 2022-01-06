Події

18:11 06.01.2022

Борис Джонсон не хоче примушувати британців до вакцинації від COVID-19

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Борис Джонсон не хоче примушувати британців до вакцинації від COVID-19

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вакцинація від коронавірусу COVID-19 у країні має залишатися добровільною.

"Я хочу, щоб у нашій країні це робилося на добровільній основі. І ми й надалі дотримуватимемося цього принципу", - наводять у четвер його слова британські ЗМІ.

Джонсон констатував, що інші країни в Європі під час вакцинації від коронавірусу "обрали шлях примусу".

Водночас він жорстко розкритикував рухи противників вакцинації, звинувативши їх у поширенні неправдивої інформації.

Велика Британія, як і багато інших країн Європи, останніми тижнями зіткнулася з черговою хвилею коронавірусу. Здебільшого це пов'язано зі швидким поширенням штаму "омікрон".

Теги: #вакцинація #джонсон
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