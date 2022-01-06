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12:11 06.01.2022

Посольство США привітало ПЦУ з третьою річницею отримання томосу

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Посольство США привітало ПЦУ з третьою річницею отримання томосу

Посольство США привітало Православну церкву України (ПЦУ) з третьою річницею отримання томосу про автокефалію.

"Вітаємо Православну церкву України з третьою річницею отримання томосу про автокефалію! Українці мають право вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Як повідомлялося, 15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому було створено Православну церкву України, її очолив митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Перед Об'єднавчим собором відбувся помісний собор, Українська православна церква Київського патріархату та УАПЦ ухвалили рішення про ліквідацію. До новоствореної церкви також приєдналися кілька ієрархів УПЦ (МП).

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію ПЦУ, 6 січня вручив документ митрополиту Епіфанію. 3 лютого відбулася його інтронізація. 30 січня 2019 року було створено Київську митрополію Української православної церкви (Православної церкви України).

Теги: #посольство_сша #томос #річниця
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