У Закарпатті підтоплена низка садиб, зійшли два селеві потоки

Низку підтоплень зафіксовано на території Закарпатської області станом на ранок середи, 5 січня, внаслідок підняття ґрунтових вод, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"У Рахівському, Тячівському та Хустському районах підтоплені сім підвальних приміщень, шість житлових будинків і 21 домогосподарство. Для відкачування води залучалася техніка місцевих пожежно-рятувальних підрозділів", - ідеться в повідомленні.

Крім того, вночі зійшли селеві потоки на дорогу регіонального значення Р21 у с. Нижній Бистрий Хустського району та автодорогу національного значення Н09 у м. Рахові. "Над розчищенням дорожнього полотна від земляних мас і каміння працювала техніка фірми, яка обслуговує ці ділянки доріг. Наразі рух транспорту відновлено", - повідомили в ДСНС.

Інформація про наслідки погодних умов уточнюється.