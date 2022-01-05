Події

09:21 05.01.2022

Токаєв оголосив режим НС у ще одному регіоні Казахстану, в Алматинській області

2 хв читати
Токаєв оголосив режим НС у ще одному регіоні Казахстану, в Алматинській області

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Алматинській області, повідомила прес-служба глави держави.

"У зв'язку із серйозною і безпосередньою загрозою безпеці громадян з метою гарантування громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян запровадити в межах Алматинської області надзвичайний стан на період з 12 години 30 хвилин 5 січня 2022 року на термін до 00 годин 00 хвилин 19 січня 2022 року", - йдеться в указі, розміщеному на сайті президента.

На період дії надзвичайного стану в Алматинській області упроваджується комендантська година з 23 години 00 хвилин до 7 години 00 хвилин.

На період режиму НС створюється комендатура Алматинської області. Комендантом призначено начальника Департаменту поліції Алматинської області Серіка Кудебаєва.

Під час НС в області буде посилена охорона громадського порядку, встановлюються обмеження на свободу пересування, зокрема транспортних засобів, обмежується в'їзд в Алматинську область, а також виїзд із неї.

Заборонено мирні зібрання, страйки, масові заходи.

Запроваджується заборона на продаж зброї, боєприпасів, вибухових речовин, спеціальних засобів, отруйних речовин, встановлено особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також етилового спирту, алкогольної продукції.

"Забезпечити тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а у юридичних осіб - тимчасове вилучення, разом зі зброєю, боєприпасами та отруйними речовинами, також бойової та навчальної військової техніки, вибухових і радіоактивних речовин", - ідеться в указі.

Документ передбачає введення повноважень для уряду щодо виділення коштів із резерву уряду для забезпечення режиму НС.

Раніше режим НС було введено в Алмати та Мангістауській області терміном до 19 січня.

Як повідомлялося, мітинги проти підвищення цін на скраплений газ, що розпочалися в неділю в Жанаозені (місто в Мангістауській області на заході Казахстану), переросли в масові протести в усій країні. В Алмати у вівторок сотні людей пройшли вулицями міста, дійшовши до площі Республіки. Тут сталося протистояння демонстрантів і силовиків. Проти учасників акції було застосовано спецзасоби.

Уранці в середу уряд країни було відправлено у відставку.

Теги: #нс #казахстан
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:00 05.01.2022
У центрі Алмати виникли сутички протестувальників із поліцією, є постраждалі

У центрі Алмати виникли сутички протестувальників із поліцією, є постраждалі

08:02 05.01.2022
Понад 200 людей затримані в Казахстані під час заворушень, 95 співробітників органів внутрішніх справ постраждали

Понад 200 людей затримані в Казахстані під час заворушень, 95 співробітників органів внутрішніх справ постраждали

07:29 05.01.2022
Уряд Казахстану пішов у відставку

Уряд Казахстану пішов у відставку

07:17 05.01.2022
Президент Казахстану ввів режим надзвичайного стану в Алмати та на заході країни

Президент Казахстану ввів режим надзвичайного стану в Алмати та на заході країни

22:09 04.01.2022
Поліція в Казахстані застосовує світлошумові гранати та сльозогінний газ проти мітингувальників, демонстранти підпалюють поліцейські авто

Поліція в Казахстані застосовує світлошумові гранати та сльозогінний газ проти мітингувальників, демонстранти підпалюють поліцейські авто

07:57 03.01.2022
Британський уряд рекомендував держсектору відпрацювати план дій за відсутності 25% персоналу

Британський уряд рекомендував держсектору відпрацювати план дій за відсутності 25% персоналу

07:32 02.01.2022
Британський уряд рекомендував держсектору відпрацювати свої плани за відсутності 25% персоналу

Британський уряд рекомендував держсектору відпрацювати свої плани за відсутності 25% персоналу

07:34 28.12.2021
У Торецьку введено НС через аварію на водоводі в "сірій" зоні

У Торецьку введено НС через аварію на водоводі в "сірій" зоні

06:59 27.11.2021
Влада штату Нью-Йорк ввела режим НС у зв'язку з поширенням COVID-19

Влада штату Нью-Йорк ввела режим НС у зв'язку з поширенням COVID-19

10:15 19.11.2021
На заході Канади близько 20 тис. людей заблоковані в будинках через повені та зсуви ґрунту

На заході Канади близько 20 тис. людей заблоковані в будинках через повені та зсуви ґрунту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Закарпатті підтоплена низка садиб, зійшли два селеві потоки

В Україні за добу виявили 4 571 новий випадок захворювання на СOVID-19, одужало 8 439 осіб, 273 померли

Боррель прибув до України, аби підтримати територіальну цілісність країни

ДБР спростувало інформацію про відкликання із суду клопотання про арешт Порошенка

На півночі Львівської області знайшли нові артефакти часів Римської імперії

ОСТАННЄ

В Ізраїлі виявили за добу рекордну від початку пандемії кількість випадків COVID-19 - понад 11,9 тис.

НАЗК розробило професійний стандарт антикорупційного уповноваженого

Суд засудив двох бойовиків "Л/ДНР" до 10 років позбавлення волі - СБУ

В Україні розпочалася реєстрація на пробне ЗНО - Міносвіти

У Закарпатті підтоплена низка садиб, зійшли два селеві потоки

У США достатньо запасів вакцин від COVID-19 і "бустерів" для всіх жителів країни - Байден

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 295,2 млн

В Україні за добу виявили 4 571 новий випадок захворювання на СOVID-19, одужало 8 439 осіб, 273 померли

На меткомбінаті в Маріуполі виявлено тіла трьох загиблих, які не були працівниками підприємства

У селі на Закарпатті госпіталізовано двох людей через вибух газоповітряної суміші

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА