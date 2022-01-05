Токаєв оголосив режим НС у ще одному регіоні Казахстану, в Алматинській області

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Алматинській області, повідомила прес-служба глави держави.

"У зв'язку із серйозною і безпосередньою загрозою безпеці громадян з метою гарантування громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян запровадити в межах Алматинської області надзвичайний стан на період з 12 години 30 хвилин 5 січня 2022 року на термін до 00 годин 00 хвилин 19 січня 2022 року", - йдеться в указі, розміщеному на сайті президента.

На період дії надзвичайного стану в Алматинській області упроваджується комендантська година з 23 години 00 хвилин до 7 години 00 хвилин.

На період режиму НС створюється комендатура Алматинської області. Комендантом призначено начальника Департаменту поліції Алматинської області Серіка Кудебаєва.

Під час НС в області буде посилена охорона громадського порядку, встановлюються обмеження на свободу пересування, зокрема транспортних засобів, обмежується в'їзд в Алматинську область, а також виїзд із неї.

Заборонено мирні зібрання, страйки, масові заходи.

Запроваджується заборона на продаж зброї, боєприпасів, вибухових речовин, спеціальних засобів, отруйних речовин, встановлено особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також етилового спирту, алкогольної продукції.

"Забезпечити тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а у юридичних осіб - тимчасове вилучення, разом зі зброєю, боєприпасами та отруйними речовинами, також бойової та навчальної військової техніки, вибухових і радіоактивних речовин", - ідеться в указі.

Документ передбачає введення повноважень для уряду щодо виділення коштів із резерву уряду для забезпечення режиму НС.

Раніше режим НС було введено в Алмати та Мангістауській області терміном до 19 січня.

Як повідомлялося, мітинги проти підвищення цін на скраплений газ, що розпочалися в неділю в Жанаозені (місто в Мангістауській області на заході Казахстану), переросли в масові протести в усій країні. В Алмати у вівторок сотні людей пройшли вулицями міста, дійшовши до площі Республіки. Тут сталося протистояння демонстрантів і силовиків. Проти учасників акції було застосовано спецзасоби.

Уранці в середу уряд країни було відправлено у відставку.