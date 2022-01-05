Уряд Казахстану пішов у відставку

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ухвалив відставку уряду країни.

Відповідний указ Токаєв підписав у середу, документ опубліковано на сайті глави держави.

"Відповідно до статті 70 Конституції Республіки Казахстан ухвалюю: прийняти відставку уряду Республіки Казахстан", - йдеться в указі.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків прем'єр-міністра Республіки Казахстан на Смаїлова Аліхана Асхановича (перший віце-прем'єр у складі уряду, що пішов, - ІФ)", - йдеться в документі.

Згідно з указом, урядовці продовжать виконувати свої обов'язки до затвердження нового складу кабінету міністрів.

Цей указ набуває чинності з дня підписання.

Як повідомлялося, протести проти підвищення цін на газ, що почалися минулої неділі на заході Казахстану, охопили весь Казахстан. Після заяв урядової комісії щодо виконання вимог протестувальників щодо зниження ціни на газ демонстранти не розходилися. У містах звучали вимоги щодо покращення добробуту народу, про відставку уряду тощо.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав протестувальників не наслідувати закликам деструктивних осіб, зацікавлених у підриві стабільності держави.

5 січня президент планує провести нараду з питань соціально-економічної ситуації у країні.