Раді пропонують надати ССО ЗСУ деякі розвідувальні та контррозвідувальні повноваження
Верховній Раді пропонують надати Силам спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України деякі розвідувальні та контррозвідувальні повноваження для підвищення ефективності ведення руху опору.
Відповідний законопроект № 6486 про внесення змін до деяких законів про надання ССО ЗСУ деякі розвідувальні та контррозвідувальні повноваження для підвищення ефективності ведення руху спротиву зареєстрував у парламенті народний депутат Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), повідомляє сайт Верховної Ради.
Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, надання ССО ЗСУ деяких розвідувальних і контррозвідувальних повноважень для підвищення ефективності ведення руху спртиву розроблено у зв'язку з необхідністю вдосконалити законодавство у сфері оборони з урахуванням найкращих практик, що має забезпечити більш ефективне виконання завдань, покладених на національний спротив.
"Крім того, відкриваються можливості для здійснення ССО розвідувальних і контррозвідувальних дій на тимчасово окупованих територіях, що має велике значення для успішного планування і виконання заходів запобігання в організації рішучої відсічі збройної агресії російських окупаційних військ", - йдеться в пояснювальній записці.
Зокрема, зміни до закону України "Про розвідку" вводять поняття спеціальної розвідки, а також охоплюють ССО ЗСУ до переліку суб'єктів розвідувального співтовариства, гарантії соціального та правового захисту якого поширюються на військовослужбовців ССО, які залучаються до виконання розвідувальних завдань в інтересах руху Опору та спеціальних операцій.
Відповідно до пропонованих змін до Закону "Про контррозвідувальну діяльність" ССО ЗСУ наділяються повноваженнями на здійснення розвідувальних заходів у певних випадках, "тобто контррозвідувальна діяльність здійснюватиметься виключно в інтересах спеціальної розвідки".