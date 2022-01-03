Події

21:19 03.01.2022

Блінкен і Чавушоглу обговорили координацію дій США та Туреччини у зв'язку із ситуацією навколо України

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Блінкен і Чавушоглу обговорили координацію дій США та Туреччини у зв'язку із ситуацією навколо України

Співпраця Вашингтона та Анкари у зв'язку з загрозою зростання напруженості між РФ та Україною стала однією з тем телефонної розмови у понеділок держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, йдеться у заяві Держдепу.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили важливість продовження координації щодо загрози ескалації (ситуації - ІФ) Росією в Україні", - зазначається у прес-релізі.

Далі буде

 

 

Теги: #обговорення #сша #туреччина #росія
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