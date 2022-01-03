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13:46 03.01.2022

Арабська коаліція звинуватила єменських повстанців у захопленні вантажного судна з медичним обладнанням

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Арабська коаліція звинуватила єменських повстанців у захопленні вантажного судна з медичним обладнанням

Єменські повстанці-хусити захопили в Червоному морі біля порту Ходейди судно, що йшло під прапором ОАЕ і перевозило медичне обладнання для саудівського госпіталю на острові Сокотра, повідомляє в понеділок телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на представника арабської коаліції.

У коаліції закликали повстанців негайно звільнити судно, пригрозивши вжити всіх необхідних заходів проти цього акту "піратства".

За даними "Аль-Арабії", бойові дії між коаліцією і силами повстанців останніми місяцями активізувалися. Так, напередодні авіація коаліції завдала ударів по чотирьох цілях в єменській столиці Сані - по складах із безпілотниками та майданчиках для запуску ракет, за версією коаліції. У свою чергу повстанці почали частіше завдавати ударів безпілотниками та ракетами по Саудівській Аравії та продовжують розвивати наступ на стратегічно важливе місто Маріб.

Збройний конфлікт у Ємені триває з березня 2014 року. Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією підтримує війська єменського президента Абда Раббо Мансура Хаді в їхньому протистоянні з повстанцями-хуситами, які контролюють частину країни. На заході заявляють, що бунтівників підтримує Іран.

Теги: #судно #хусити #захоплення
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