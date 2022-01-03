Дуже важливо запобігти подальшій ескалації на Донбасі - Єрмак після розмови Зеленського та Байдена

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у неділю особливо відзначив завзятість і зусилля України для повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це йдеться в переданому агентству "Інтерфакс-Україна" коментарі за підсумками розмови глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"При цьому, додам, дуже важливо продовжити роботу над верифікацією, оскільки ми фіксуємо дедалі більшу кількість порушень режиму припинення вогню", - наголосив Єрмак.

За його словами, "наразі найголовніше - запобігти подальшій ескалації, тому США і Україна робитимуть усе можливе для цього".

"Сама частота контактів свідчить про потужне партнерство України та Сполучених Штатів. Вдячні американським партнерам за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - йдеться в коментарі.

За його словами, розмова Байдена та Зеленського тривала понад півтори години.