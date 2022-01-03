Зеленський: Перша міжнародна розмова року з Вашингтоном доводить особливий характер наших стосунків

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Джозефом Байденом обговорили спільні дії України, США та партнерів у разі подальшої ескалації на Донбасі, реформи та деолігархізацію в Україні.

"Перша міжнародна розмова року з @POTUS доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії України, США та партнерів щодо збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізації", – написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter у ніч на понеділок.

Він наголосив, що цінує "непохитну підтримку України".