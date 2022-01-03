Події

06:50 03.01.2022

Зеленський: Перша міжнародна розмова року з Вашингтоном доводить особливий характер наших стосунків

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Зеленський: Перша міжнародна розмова року з Вашингтоном доводить особливий характер наших стосунків

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Джозефом Байденом обговорили спільні дії України, США та партнерів у разі подальшої ескалації на Донбасі, реформи та деолігархізацію в Україні.

"Перша міжнародна розмова року з @POTUS доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії України, США та партнерів щодо збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізації", – написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter у ніч на понеділок.

Він наголосив, що цінує "непохитну підтримку України".

 

 

 

Теги: #сша #переговори #україна #лідери
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