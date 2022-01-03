3 січня: Яке сьогодні свято

3 січня у світі відзначають День соломинки для коктейлів, День пам'яті борців Визвольної війни в Естонії, 1959 року Аляска набула статусу 49-го штату США, у православних - день пам'яті святої великомучениці Юліанії та митрополита Київського святителя Петра, у католиків День пам'яті святої Женев'єви та Десятий із Дванадцяти Днів Різдва.

День соломинки для коктейлів

3 січня у світі відзначають незвичайне свято – цей день вважається Днем народження соломинки для коктейлів.

Згідно з легендою, першу штучну соломинку для коктейлю винайшов американський підприємець Марвін Стоун, власник фабрики з виробництва паперових сигаретних мундштуків. Якось він сидів у сумних роздумах про стан свого бізнесу, оскільки справи на фабриці йшли погано, і пив коктейль через житню соломинку. Деякі її волокна розщепилися і під час чергового втягування рідини в'язли у Марвіна на зубах. А треба сказати, що це його постійно дратувало.

Тоді він взяв смужку паперу і намазав її край на всій довжині клеєм, намотав спіраллю на олівець, а потім зняв трубочку. І у нього вийшла соломинка, через яку пити коктейль стало набагато зручніше. Щоправда, пити доводилося дуже швидко, оскільки папір у перші кілька секунд намокав і переставав тримати форму. Стоун вирішив доопрацювати свій винахід і за кілька днів знайшов рішення, коли йому на очі потрапила поштова марка (поштові марки в США тоді виготовлялися з манільського паперу, до складу сировини якого входила манільська пенька, тому папір мав дуже високу міцність). Саме з цього паперу Стоун і почав виготовляти соломинки. До того ж він узяв за основу такий діаметр, щоб під час пиття не можна було втягнути кісточку від лимона.

3 січня 1888 Стоун запатентував свій винахід, а вже в 1890-х виготовлення стало його основним бізнесом. Спочатку соломинки для коктейлів робили вручну. Лише в 1906 році було винайдено автомат виготовлення паперових соломинок.

День пам'яті борців Визвольної війни в Естонії

3 січня у Естонії відзначають День пам'яті борців Визвольної війни. Війна за визволення та незалежність держави велася естонським народом проти Радянської Росії з 28 листопада 1918 року до 3 січня 1920 року.

Аляска стала 49-м штатом США

30 березня 1867 підписано угоду щодо продажу Росією Аляски та Алеутських островів Сполученим Штатам Америки, а в жовтні того ж року Аляску було передано США.

Після переходу Аляски в Американське підданство упродовж 17 років півостровом відало військове міністерство США. Поступово Аляска ставала рентабельною. Хутрові, вилов риби, рибообробні консервні заводи, розробка копалень змінили статус і життєві уклади Аляски.

У 1884 році Конгрес США ухвалив рішення про створення на території Аляски органів управління, було призначено губернатора, окружного суддю, окружне журі, виділено 25 000 доларів на шкільну освіту, введено адміністративну заборону на виробництво алкоголю.

3 січня 1959 року Аляска отримала статус штату, ставши 49-м і найбільшим за територією штатом США.

Церковне свято:

Свята мучениця Іуліанія, дочка знатного язичника Африкана, народилася в Нікомідії. У дев'ятирічному віці була заручена з Єлевсієм. Маючи глибокий розум і схильну до добра душу, свята Іуліанія зрозуміла примарність і обман язичницької віри. Таємно прийняла святе Хрещення. Коли наблизився час весілля, Іуліанія рішуче відмовилася від заміжжя. Батько почав умовляти її не порушувати давніх заручин, але, не домігшись бажаного, став жорстоко її бити.

Потім Африкан віддав дочку на суд єпарху міста, ним був Єлевсій, колишній наречений Іуліанії. Єлевсій палко просив Іуліанію вийти за нього заміж, обіцяючи не примушувати її до зміни віри. Свята Іуліанія відмовилася і вважала за краще прийняти муки. Святу довго і жорстоко катували, але вона після кожної тортури отримувала від Бога зцілення та нові сили.

Катування відбувалися за великої кількості людей, з яких 500 чоловіків і 130 дружин, бачачи непохитність і мужність святої діви, чудові зцілення її від ран, сповідали Христа. Вони були обезголовлені, хрестившись своєю кров'ю.

Переконавшись, нарешті, у цілковитій безуспішності спроб відвернути святу діву від її Небесного Нареченого, Єлевсій засудив Іуліанію до смерті. Сповідниця прийняла вирок із радістю і прославила Господа, який сподобив її прийняти мученицький вінець. Страта святої мучениці Іуліанії відбулася в 304 році.

У цей день:

1924 – Через два роки після знайдення гробниці єгипетського фараона Тутанхамона, британська експедиція під проводом археолога Говарда Картера знайшла головний скарб гробниці: кам'яний саркофаг фараона. Коли в лютому саркофаг розкрили, усередині знайшли золоту труну з його мумією;

1925 - Беніто Муссоліні прийняв титул "Дуче";

1959 – На Кубі остання воїнська частина, вірна режиму Батисти, здалася революціонерам. Відбулась остаточна перемога революції;

1962 – Папа римський відлучив від церкви Фіделя Кастро;

1977 – Зроблено перший комп'ютер фірми Apple.

Іменини: Уляна, Михайло, Микита, Петро