Обстрілів на Донбасі з опівночі не було - штаб ООС

Російські найманці жодного разу не порушили режим припинення вогню на сході України з початку доби 2 січня станом на 11 годину ранку, повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Криміногенна ситуація в районі проведення ООС оцінюється як стабільна ... через контрольні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію пройшли 48 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 48 осіб... піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил розмінували майже 1,5 гектара території і передали на знищення 54 вибухонебезпечних предмети", - йдеться у зведенні.