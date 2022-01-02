Житель села Івано-Франківської області постраждав у результаті вибуху у житловому будинку

Чоловік постраждав у результаті вибуху газоповітряної суміші у житловому будинку у селі Хриплин (Івано-Франківська обл.), повідомили в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

"1 січня о 15:07 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Хриплин Івано-Франківського району в одному з житлових будинків стався вибух газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням покрівлі, перекриття та стіни житлового будинку без подальшого горіння. В результаті вибуху постраждав власник, 1962 р.н., який каретою швидкої медичної допомоги направлений до лікувального закладу", - зазначено у повідомленні.