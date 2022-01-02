Події

07:12 02.01.2022

США передадуть Україні військові патрульні катери на початку 2022 року

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США передадуть Україні військові патрульні катери на початку 2022 року

Цього року Україна отримає від США військові катери, зокрема типу "Айленд" та Mark VI, повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова у програмі "Суботнє інтерв'ю" виданню "Радіо Свобода".

За її словами, орієнтовно у першому півріччі Вашингтон передасть Україні катер "Айленд", який поки що перебуває в США.

"Він найближчим часом буде переданий і доставлений. Ми тут дуже активно співпрацюємо... Ми тут трохи залежимо від транспорту, але це точно перший квартал 2022 року", - сказала Маркарова.

Посол також зазначила, що у 2022 році заплановано відправку Україні патрульних катерів Mark VI.

Питання щодо кількості все ще обговорюється, за словами посла.

"Це може бути від трьох і плюс. Ми працюємо над тим, щоб знайти ресурси і все інше для того, щоб було більше", - сказала Маркарова.

Раніше повідомлялося, що оборонний бюджет США на 2022 фінансовий рік, серед іншого, передбачає продовження Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI) та виділення $300 млн у рамках цієї програми.

Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-markarova-tekhnika-usa-oborona/31635607.html

 

 

Теги: #сша #катери
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