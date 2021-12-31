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12:45 31.12.2021

В Україні другий день поспіль усі області виконують епідвимоги до "жовтої зони" – МОЗ

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В Україні другий день поспіль усі області виконують епідвимоги до "жовтої зони" – МОЗ

В Україні другий день поспіль (29 та 30 грудня) всі області виконують епідемічні вимоги щодо COVID-19, які висуваються до "жовтої зони", повідомило МОЗ на сайті у п'ятницю.

За його даними, всі області виконують вимоги до жовтого рівня епіднебезпеки за показниками рівня захворюваності, коефіцієнта виявлення випадків захворювання, охоплення тестуванням на COVID-19, динаміки госпіталізації та завантаження ліжок із киснем.

Водночас, як зазначається, станом на 30 грудня у Донецькій та Чернігівській областях коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 перебував на граничному рівні: 20,4% – у Донецькій та 20% – у Чернігівській областях. Тоді як для "жовтої зони" він не має перевищувати 20%.

У "жовтій зоні" епіднебезпеки на території країни слід обов'язково дотримуватися маскового режиму, фізичної дистанції в 1,5 м.

Забороняються масові заходи за участю більше ніж одна особа на 4 кв. м площі будівлі або території, заповнюваність кінозалів і залів інших закладів культури понад 50% місць, заповнюваність спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж одна особа на 10 кв. м.

Дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл у "жовтій зоні" працюють у звичайному форматі, проте інші навчальні заклади можуть працювати лише за наявності 80% персоналу, вакцинованого хоча б однією дозою. Інакше навчальний заклад працює у дистанційному форматі.

Обмеження часу роботи закладів відсутні.

Теги: #коронавірус #моз
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