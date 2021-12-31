Події

10:59 31.12.2021

У Бельгії "омікрон" змінив тенденцію на зниження заражень коронавірусом

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У Бельгії "омікрон" змінив тенденцію на зниження заражень коронавірусом

Після поліпшення епідеміологічної обстановки, що спостерігалося в Бельгії впродовж останніх тижнів, завершення року відзначене новим зростанням кількості інфікованих COVID-19, інформує у п'ятницю Інститут охорони здоров'я Sciensano.

Це підтверджує практично одностайні прогнози експертів, котрі передбачали зміну до початку нового року тенденції до погіршення з поширенням штаму "омікрон", що став основним у країні.

Опубліковані цифри свідчать про добове зростання захворілих на коронавірус приблизно на 8%.

Кількість нових випадків заражень за останні 14 днів на 100 тис. жителів сягнула 882. Коефіцієнт відтворення вірусу все ще залишається нижчим за позначку 1 - на рівні 0,91, але вищим, ніж напередодні, - тоді було 0,86.

Від початку пандемії COVID-19 у Бельгії було діагностовано понад 2 млн випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померли більше ніж 28 тис. людей.

Минулого четверга газета "Лібр Бельжик" повідомляла, що під впливом поширення "омікрону" темп зниження заражень почав гальмуватися нашестям нового штаму.

Теги: #омікрон #бельгія
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