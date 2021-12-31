Події

06:50 31.12.2021

Байден підтримав ідею двосторонніх контактів США з РФ, роботу Ради Росія-НАТО, контакти РФ з ОБСЄ

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Байден підтримав ідею двосторонніх контактів США з РФ, роботу Ради Росія-НАТО, контакти РФ з ОБСЄ

Президент США Джо Байден під час телефонної бесіди з президентом РФ Володимиром Путіним висловився за підтримку діалогу зі стратегічної стабільності, а також роботи Ради Росія-НАТО та контактів за лінією ОБСЄ, йдеться у заяві Білого дому.

"Президент Байден також висловив підтримку дипломатії - на початку наступного року - двосторонньому діалогу зі стратегічної стабільності, з НАТО - через Раду НАТО-Росія, а також в ОБСЄ", - наголошується в прес-релізі.

"Президент Байден повторив, що суттєвий прогрес у цьому діалозі може мати місце лише в атмосфері деескалації, а не ескалації", - йдеться у заяві Білого дому.

Про плани провести телефонну розмову Байдена та Путіна повідомили у середу у Раді національної безпеки США.

У свою чергу телеканал CNN зазначав, що телефонну бесіду лідерів США та РФ організовували з ініціативи Путіна. Як заплановані теми для обговорення називалися ситуація навколо України, а також заплановані на січень консультації США-РФ з питань безпеки.

Це вже друга розмова Байдена та Путіна за місяць. Перша відбулася 7 грудня у режимі відеоконференції. Лідери обговорили двосторонні відносини, питання стратегічної стабільності, кібербезпеки, а також ситуацію навколо України та розширення НАТО на схід.

 

 

Теги: #сша #контакти #росія #формат
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