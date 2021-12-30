Обставин для запровадження в Україні воєнного стану зараз немає

Обставин для запровадження в Україні воєнного стану наразі немає, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Щодо запровадження воєнного стану... Залежить від обставин. Якщо будуть такі обставини, ми одразу інформуватимемо суспільство. Таких обставин на сьогодні немає", - заявив Данілов за підсумками брифінгу РНБО у четвер, відповідаючи на запитання, чи може і за яких обставин, враховуючи загрозу з боку Російської Федерації, бути запровадженим воєнний стан в Україні.