Естонія планує поставити Україні протитанкову зброю та гаубиці

Міністерство оборони Естонії планує поставити Україні протитанкові ракети Javelin, а також 122-міліметрові гаубиці.

"Ми підтримували навчання українських саперів, спецпризначенців, військових медиків, артилеристів та обмінювалися інформацією з 2014 року. Нині, коли російські війська знову зосереджуються біля кордонів України, Естонія планує значно збільшити свою підтримку. Міністерство оборони ухвалило принципове рішення підтримати Україну озброєнням та боєприпасами", - повідомив порталу телерадіомовлення ERR начальник відділу міжнародного співробітництва міністерства оборони Пеетер Куймет (Peeter Kuimet) у четвер.

Він зазначив, що перед ухваленням остаточного рішення необхідно отримати згоду від США як країни-виробника протитанкової зброї, а також від колишніх власників гаубиць у Фінляндії та Німеччині.

Свого часу Естонія закупила та отримала як підтримку ракети Javelin із США. Ціна однієї ракети коливається від EUR75 тис. до EUR130 тис., залежно від договору та конкретного типу ракети. Естонія планує поставити Україні кількадесят таких ракет.

Естонія у 2009 році закупила у Фінляндії 42 гаубиці та боєприпаси до них за 31 млн крон. Скільки гармат вона готова передати Україні, не повідомляється. Україна має на озброєнні близько 150 таких гармат.

Крім відправлення зброї та боєприпасів, Естонія також планує збільшити так звану м'яку допомогу, зокрема готує до відправлення пересувний комплекс польового шпиталю, навчить працювати в ньому українських військових медиків.