Саакашвілі перебуває у важкому стані - адвокат

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі важкий, у нього проблема з комунікацією у зв'язку з прийнятими під час перевезення з госпіталю Горі до Руставської в'язниці заспокійливими медичними препаратами, повідомив у четвер журналістам адвокат Ніка Гварамія після зустрічі з Саакашвілі у в'язниці.

"На зустріч із адвокатами його під руки привели охоронці, тому що самостійно не міг пересуватися. Він дуже слабкий, загальмований у зв'язку із прийнятими заспокійливими медичними препаратами", - сказав Гварамія.

"Завтра він (Саакашвілі - ІФ) зробить важливі заяви", - повідомив адвокат.

Адвокат також сказав, що під час переведення минулої ночі з госпіталю в Горі Саакашвілі не чинив співробітникам пенітенціарної служби опору.

"До палати в Горі до нього зайшло багато людей, він не чинив жодного опору через слабкість. Його на візку доставили до реанімобіля", - сказав Гварамія.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада його перевели до військового госпіталю в місті Горі, де він припинив голодування.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальсифікованими.