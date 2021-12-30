Денісова розцінює перевезення Саакашвілі з госпіталю до в'язниці як тортури та спосіб позбавлення права на життя

Перевезення екс-президента Грузії, нині громадянина України Міхеіла Саакашвілі з військового госпіталю Горі до в'язниці у місті Руставі порушує Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями, стверджує уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Такі дії грузинської влади розцінюю як катування і спосіб позбавлення громадянина України Міхеіла Саакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, який ратифіковано Грузією у 2002 році. Звертаюся до народного захисника Грузії Ніно Ломджарії відвідати Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі м. Руставі з метою перевірки додержання його прав і свобод, зокрема під час вивезення з лікарні", - написала Денісова у Facebook.

Вона також звернулася до посла України в Грузії із проханням забезпечити надання консульської допомоги Саакашвілі.

Як зазначила Денісова, стан здоров'я Саакашвілі є критичним.

"Після трьох гіпертонічних криз він почувається вкрай тяжко, декілька днів до цього не піднімався з ліжка. У повному обсязі потрібної медичної допомоги йому так і не було надано та не призначено нового лікаря, а рішення щодо стратегії лікування ухвалювалося медиками різних профілів", - написала омбудсмен.

Як повідомлялося, Саакашвілі у ніч на 30 грудня вивезли з госпіталю до в'язниці. При цьому депутат Верховної Ради України Єлизавета Ясько уточнила, що його стан є критичним.

Опозиційний телеканал "Мтаварі архі" повідомив, що Саакашвілі вивезли з госпіталю проти його волі, у наручниках.

Водночас Пенітенціарна служба Грузії повідомила, що 30 грудня ув'язненого Саакашвілі переведено до Руставської в'язниці у повній відповідності до закону.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада його перевели до військового госпіталю в місті Горі, де він припинив голодування. У понеділок політик, який проходив лікування у військовому госпіталі Горі після тривалого голодування, заявив, що до нього увійшли люди у чорній формі та повідомили про рішення вивезти з військового госпіталю. Спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії повідомляла, що відомство вирішило відкласти переведення до спецустанови в Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальсифікованими.