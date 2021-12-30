Події

11:29 30.12.2021

Денісова розцінює перевезення Саакашвілі з госпіталю до в'язниці як тортури та спосіб позбавлення права на життя

2 хв читати
Денісова розцінює перевезення Саакашвілі з госпіталю до в'язниці як тортури та спосіб позбавлення права на життя

Перевезення екс-президента Грузії, нині громадянина України Міхеіла Саакашвілі з військового госпіталю Горі до в'язниці у місті Руставі порушує Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями, стверджує уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Такі дії грузинської влади розцінюю як катування і спосіб позбавлення громадянина України Міхеіла Саакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, який ратифіковано Грузією у 2002 році. Звертаюся до народного захисника Грузії Ніно Ломджарії відвідати Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі м. Руставі з метою перевірки додержання його прав і свобод, зокрема під час вивезення з лікарні", - написала Денісова у Facebook.

Вона також звернулася до посла України в Грузії із проханням забезпечити надання консульської допомоги Саакашвілі.

Як зазначила Денісова, стан здоров'я Саакашвілі є критичним.

"Після трьох гіпертонічних криз він почувається вкрай тяжко, декілька днів до цього не піднімався з ліжка. У повному обсязі потрібної медичної допомоги йому так і не було надано та не призначено нового лікаря, а рішення щодо стратегії лікування ухвалювалося медиками різних профілів", - написала омбудсмен.

Як повідомлялося, Саакашвілі у ніч на 30 грудня вивезли з госпіталю до в'язниці. При цьому депутат Верховної Ради України Єлизавета Ясько уточнила, що його стан є критичним.

Опозиційний телеканал "Мтаварі архі" повідомив, що Саакашвілі вивезли з госпіталю проти його волі, у наручниках.

Водночас Пенітенціарна служба Грузії повідомила, що 30 грудня ув'язненого Саакашвілі переведено до Руставської в'язниці у повній відповідності до закону.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада його перевели до військового госпіталю в місті Горі, де він припинив голодування. У понеділок політик, який проходив лікування у військовому госпіталі Горі після тривалого голодування, заявив, що до нього увійшли люди у чорній формі та повідомили про рішення вивезти з військового госпіталю. Спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії повідомляла, що відомство вирішило відкласти переведення до спецустанови в Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальсифікованими.

Теги: #саакашвілі #денісова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 30.12.2021
Пенітенціарна служба Грузії повідомила про відповідність закону переведення Саакашвілі зі шпиталю до в'язниці

Пенітенціарна служба Грузії повідомила про відповідність закону переведення Саакашвілі зі шпиталю до в'язниці

07:50 30.12.2021
Біля будівлі Руставської в'язниці, куди перевезли Саакашвілі, мобілізація поліцейських сил

Біля будівлі Руставської в'язниці, куди перевезли Саакашвілі, мобілізація поліцейських сил

07:29 30.12.2021
Саакашвілі перевезли до в'язниці в Руставі

Саакашвілі перевезли до в'язниці в Руставі

07:24 30.12.2021
Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані

Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані

20:11 28.12.2021
У МЗС України закликають Грузію з повагою ставитися до громадянина України Саакашвілі та не допускати дій, які можуть бути небезпечними для його життя та здоров'я

У МЗС України закликають Грузію з повагою ставитися до громадянина України Саакашвілі та не допускати дій, які можуть бути небезпечними для його життя та здоров'я

13:51 28.12.2021
Український омбудсмен проти переведення Саакашвілі з госпіталю до в'язниці

Український омбудсмен проти переведення Саакашвілі з госпіталю до в'язниці

09:57 28.12.2021
Етапування Саакашвілі зі шпиталю до Руставської в'язниці відкладено - пенітенціарна служба Грузії

Етапування Саакашвілі зі шпиталю до Руставської в'язниці відкладено - пенітенціарна служба Грузії

07:29 28.12.2021
Лікар Саакашвілі вважає, що екс-президента повертати до в'язниці не можна, йому необхідне лікування у багатопрофільній клініці

Лікар Саакашвілі вважає, що екс-президента повертати до в'язниці не можна, йому необхідне лікування у багатопрофільній клініці

06:58 28.12.2021
Саакашвілі знепритомнів після оголошення вимоги Мін'юсту Грузії перевезти його зі шпиталю до в'язниці

Саакашвілі знепритомнів після оголошення вимоги Мін'юсту Грузії перевезти його зі шпиталю до в'язниці

10:14 23.12.2021
Денісова закликала українського консула у Ростові-на-Дону та правозахисників відвідати судові засідання у справі "Хізб ут-Тахрір"

Денісова закликала українського консула у Ростові-на-Дону та правозахисників відвідати судові засідання у справі "Хізб ут-Тахрір"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Печенігах Харківської області невідомі підірвали банкомат

Померла жінка, яка постраждала під час пожежі в лікарні в Івано-Франківській області

В Україні за добу виявили 5 930 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 10 369 осіб, 278 померли

Минулої доби зафіксовано чотири порушення припинення вогню на Донбасі, поранено українського військового

Кабмін затвердив план розбудови безпечного та здорового освітнього середовища в НУШ на 2022 рік

ОСТАННЄ

Землетрус магнітудою 2,4 стався на Івано-Франківщині

У ДСНС попередили українців про підвищену небезпеку сходження лавин у Карпатах

"Укравтодор" планує до 2024 року ліквідувати всі небезпечні місця на дорогах

У Печенігах Харківської області невідомі підірвали банкомат

Держкомтелерадіо не дозволило ввезення до України п'яти дитячих книг з російською пропагандою

В Індії різко прискорилося поширення COVID-19

Студентські е-квитки у застосунку "Дія" прийматимуть нарівні з паперовими

Померла жінка, яка постраждала під час пожежі в лікарні в Івано-Франківській області

Чорногорія посилила правила в'їзду для громадян України

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 284,5 млн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА