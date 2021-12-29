На засіданні Кабміну ухвалено проект Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено проект Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

"Актом передбачаються такі зміни: розмежування статусу службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб місцевого самоврядування; закріплення принципу політичної неупередженості службовців місцевого самоврядування, із збереженням за ними конституційного права обиратися та гарантій передбачених виборчим законодавством, а також закріплення повноважень керівника служби в органах місцевого самоврядування" – повідомив міністр на своєму Telegram-каналі.

Проектом також передбачено проведення відкритих конкурсів на посади службовців місцевого самоврядування; публікацію оголошення про конкурс та результати його проведення через Єдиний портал вакансій публічної служби; оновлення порядку формування складу конкурсної комісії; запровадження щорічного оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування; оновлення порядку професійного розвитку працівників місцевого самоврядування; запровадження механізмів кар'єрного просування службовців місцевого самоврядування шляхом застосування можливості переведення на найвищі посади служби в органах місцевого самоврядування; удосконалення кадрового резерву службовців; встановлення рамок посадових окладів службовців місцевого самоврядування, і також встановлення дисциплінарної та матеріальної відповідальності службовців.