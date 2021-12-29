Події

21:33 29.12.2021

На засіданні Кабміну ухвалено проект Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування"

1 хв читати
На засіданні Кабміну ухвалено проект Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено проект Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

"Актом передбачаються такі зміни: розмежування статусу службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб місцевого самоврядування; закріплення принципу політичної неупередженості службовців місцевого самоврядування, із збереженням за ними конституційного права обиратися та гарантій передбачених виборчим законодавством, а також закріплення повноважень керівника служби в органах місцевого самоврядування" – повідомив міністр на своєму Telegram-каналі.

Проектом також передбачено проведення відкритих конкурсів на посади службовців місцевого самоврядування; публікацію оголошення про конкурс та результати його проведення через Єдиний портал вакансій публічної служби; оновлення порядку формування складу конкурсної комісії; запровадження щорічного оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування; оновлення порядку професійного розвитку працівників місцевого самоврядування; запровадження механізмів кар'єрного просування службовців місцевого самоврядування шляхом застосування можливості переведення на найвищі посади служби в органах місцевого самоврядування; удосконалення кадрового резерву службовців; встановлення рамок посадових окладів службовців місцевого самоврядування, і також встановлення дисциплінарної та матеріальної відповідальності службовців.

 

 

 

Теги: #закон #самоврядування #проект
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:23 28.12.2021
Терехов пообіцяв знести "Харківський Стоунхендж", розкритикований користувачами соцмереж

Терехов пообіцяв знести "Харківський Стоунхендж", розкритикований користувачами соцмереж

07:26 26.12.2021
В Україні знову стартував новорічний проект "Дивовижна поштівка"

В Україні знову стартував новорічний проект "Дивовижна поштівка"

07:07 24.12.2021
Китай відповість на ухвалення в США закону про заборону імпорту товарів, вироблених у Сіньцзяні

Китай відповість на ухвалення в США закону про заборону імпорту товарів, вироблених у Сіньцзяні

06:59 22.12.2021
У Франції в січні замість "санітарної перепустки" може бути запроваджено "вакцинна"

У Франції в січні замість "санітарної перепустки" може бути запроваджено "вакцинна"

11:42 20.12.2021
Після ухвалення закону про множинне громадянство Кабмін домовлятиметься з кожною країною окремо – Арахамія

Після ухвалення закону про множинне громадянство Кабмін домовлятиметься з кожною країною окремо – Арахамія

12:03 18.12.2021
Зеленський підписав закон про спецумови оподаткування резидентів "Дія City"

Зеленський підписав закон про спецумови оподаткування резидентів "Дія City"

20:11 17.12.2021
Зеленський підписав закон про військових капеланів

Зеленський підписав закон про військових капеланів

18:02 16.12.2021
Рада ухвалила закон про захист населення від шкідливого впливу тютюну

Рада ухвалила закон про захист населення від шкідливого впливу тютюну

20:02 15.12.2021
Рада відправила на доопрацювання законопроект про вдосконалення надання медичної допомоги

Рада відправила на доопрацювання законопроект про вдосконалення надання медичної допомоги

19:21 15.12.2021
Стефанчук підписав закон, який спрощує набуття громадянства іноземцям, які захищали Україну

Стефанчук підписав закон, який спрощує набуття громадянства іноземцям, які захищали Україну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив план розбудови безпечного та здорового освітнього середовища в НУШ на 2022 рік

Зеленський про розмову з Блінкеном: Домовилися продовжити консультації для досягнення миру

Байден розраховує поговорити з Путіним 30 грудня

Зеленський і Блінкен обговорили врегулювання на Донбасі та подальші переговори з РФ - Держдеп

ДБР підтвердило проведення обшуків у рамках розслідування постачання вугілля з окупованих територій Донбасу

ОСТАННЄ

В українців є право самим вирішувати, до яких союзів вступати - президент Естонії

У Британії зафіксували новий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - понад 183 тис. випадків

Кабмін затвердив план розбудови безпечного та здорового освітнього середовища в НУШ на 2022 рік

У новорічну ніч публічну безпеку в Україні забезпечуватимуть близько 10 тис. правоохоронців

Рада нацбезпеки США підтверджує, що Байден має намір поговорити з Путіним у четвер

Зеленський про розмову з Блінкеном: Домовилися продовжити консультації для досягнення миру

Байден розраховує поговорити з Путіним 30 грудня

На курорті Кароліно-Бугаз у приватному домоволодінні вибухнув газ, загинула людина

Зеленський і Блінкен обговорили врегулювання на Донбасі та подальші переговори з РФ - Держдеп

Жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні, доставили до Києва на санітарному літаку ДСНС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА